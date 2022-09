Pfarrer spendet Logo und Haussegen für Volksschule Schönwies

Schönwies – Pfarrer in Schönwies zu sein, scheint vielseitige Aufgaben mit sich zu bringen – wie zum Beispiel die Kreation eines neuen Logos für den Neubau der örtlichen Volksschule. So wurde beim Festgottesdienst am vergangenen Freitagmorgen nicht nur das Haus von Pfarrer Herbert Traxl gesegnet, sondern auch das eigens von ihm entworfene Schullogo.