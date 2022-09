Eine Million Schaden bei Bitcoin-Betrug: Dutzende Geschädigte in Kitzbühel

Kitzbühel – Versprochen wurden 15 Prozent Rendite, gesehen haben die Einzahler bis heute nichts. Wie berichtet, gibt es in Kitzbühel einen Betrugsfall um „Kryptowährung-Geschäfte“. Nach dem schon eine Geschädigte mit 400.000 Euro bekannt wurde, wird die Liste an Betroffenen länger und „die Beschuldigten sind nach wie vor unterwegs und versuchen weitere Einzahler zu gewinnen“, wie Rechtsanwältin Christina Gesswein-Spiessberger von der Gesswein-Spiessberger Traxler erklärt. Sie vertritt nicht nur das erste, sondern inzwischen auch zwei weitere Opfer mit einer zusätzlichen Schadenssumme von 30.000 Euro. „Und die ist nur deshalb so niedrig, weil eine Geschädigte beim Überweisen einen Fehler gemacht hat“, schildert Gesswein-Spiessberger.