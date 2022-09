Mit der Lauf-Rikscha auf die Seegrube: Jede Menge Höhenmeter für guten Zweck

Dafür geht der Verein ungewöhnliche Wege – im wahrsten Sinne des Wortes: Am Samstag begaben sich Obmann Reini Happ, seine Vorstandskollegen Sabine Walder und Franko Walder sowie Astrid Saxl, die sich als Unterstützerin angeschlossen hatte, mit der selbst gebauten Lauf-Rikscha auf eine denkbar anstrengende Tour: Frei nach dem Motto „Eine/r sitzt, zwei ziehen“ brachen sie um 6 Uhr Früh in Wattens auf und kämpften sich Schritt für Schritt (teils gar durch Schnee) bis auf die 1905 m hoch gelegene Innsbrucker Seegrube – und gleich wieder retour. 18,5 Stunden brauchten die unermüdlichen vier für die 63 km und 1675 Höhenmeter. „Geschafft und bettreif“, wie es Reini Happ ausdrückt, trafen sie am Sonntag um 0.30 Uhr wieder in Wattens ein. Spenden für die Arbeit gegen sexualisierte Gewalt sammelt der Verein auch am 1. 10. bei einem großen Sporttag in der Sporthalle Hötting-West, mit Fußball-Hallenturnier und vielfältigem Trainingsprogramm. Details unter www.reinihappundfreunde.at