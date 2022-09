Osttiroler Jugendliche für das Testen von Öffis ausgezeichnet

Lienz, Wien – Zehn Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren konnten heuer die unterschiedlichen Mobilitätsarten in Osttirol testen. Unterwegs waren sie ausschließlich mit „Öffis“, also mit Bus, Bahn, Gemeindemobil, Anrufsammeltaxi und zu Fuß, mit dem E-Scooter und dem E-Bike. Diese Aktion fand im Rahmen des Projekts „Jugendbeteiligung #Gemmason Mobilitätsmonat“ statt, das Projekt ist Teil der Initiative „Vordenken für Osttirol“.

Die Erfahrungen der jungen Leute: „Dass es auch anders geht“, ist beispielsweise Julia Gritzer überzeugt. „Ich wäre gar nie auf die Idee gekommen, mit einem elektrischen Scooter über den Berg herunterzufahren, um dann zum Bus zu kommen. Ich habe gelernt, dass ich dadurch viel eigenständiger sein kann.“ Auch Leonie Mayr ist jetzt viel öfter mit dem E-Scooter unterwegs. Martin Waldauf wünscht sich, dass im Optimalfall in jeder Gemeinde ein „Flugs“ – das ist ein E-Car-Sharing-Angebot – zur Verfügung steht, und er hätte auch gerne stärkere Elektroscooter und günstigere Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel.

Das Projekt hat die Jury des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) überzeugt. In Vertretung der Beteiligten nahmen der Lienzer Raumplaner Thomas Kranebitter und Projektmanagerin Elisa Wallensteiner vom Regionsmanagement Osttirol in Wien den ersten Preis in der Kategorie „Generationengerechte, sozial inklusive, barrierefreie Mobilität“ entgegen.