BTV und Generali sehen „Win-win-Partnerschaft“

„Es ist eine Win-win-Situation für alle Partner und unsere gemeinsamen Kundinnen und Kunden“, betont auch Generali-Vorstand Arno Schuchter. Beide Seiten würden sehr ähnlich ticken und setzten auf sehr hohe Beratungs- und Dienstleistungsqualität, so Burtscher und Schuchter. Jetzt wurde der Vertrag „für unsere sehr langfristige erfolgreiche Zusammenarbeit“ erneut um fünf Jahre verlängert. Im Oktober soll das erste Viertel-Jahrhundert der Partnerschaft (die Generali ist auch größter Aktionär im Syndikat der 3-Banken) bei einer festlichen Veranstaltung in Wien gefeiert werden.

Gestartet wurde die Kooperation vor 25 Jahren mit von der Generali bereitgestellten Risikoversicherungen, die Palette wurde dann sukzessive auf alle Bereiche bei Leben, Vermögen und Sachwerten ausgeweitet und ist „eine echte Life-Time-Partnerschaft“, sagt Schuchter. Der frühere Generali-Landesdirektor in Vorarlberg und in Tirol hatte mit Burtscher schon im Ländle beruflich zu tun. „Und ich selbst bin seit 44 Jahren auch BTV-Kunde.“

Die Generali wurde 1831 in Triest gegründet, 1832 folgte die Eröffnung der ersten Niederlassung in Wien. Heute ist die Generali die Nummer 3 am österreichischen Versicherungsmarkt und etwa Marktführer in Tschechien und Ungarn sowie Zweiter in der Slowakei.