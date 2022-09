Am Radweg in einem Rutsch von Bregenz nach Wien

St. Anton, Strengen – „Das große Ziel ist der Radweg Bregenz–Wien. Es fehlen noch die Abschnitte Stanzertal und Klostertal“, betont der St. Antoner Bürgermeister Helmut Mall. Im kommenden Jahr will man diesem Vorhaben einen großen Schritt näher rücken.

Der Ausbau des Stanzertalradwegs, der vor vier Jahren gestartet worden ist, geht in die nächste Etappe. Derzeit wurde der Streckenabschnitt vom Kraftwerk Wiesberg – am Zusammenfluss von Tri- und Rosanna – hinauf nach Strengen eingereicht. Der Radweg überwindet an dieser Stelle nicht nur 80 Höhenmeter, sondern auch einen Rutschhang, der gesichert werden muss.