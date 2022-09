UNO-Generaldebatte: Buhlen um die Gunst des globalen Südens

US-Präsident Joe Biden bei seiner Rede in der UNO-Generaldebatte. Viele Botschaften richteten sich an die ärmeren Länder. © AFP/Jones

Von Floo Weißmann

New York – Die so genannte Schlacht der Narrative bestimmte die UNO-Generaldebatte, die gestern zu Ende gegangen ist. Sowohl der Westen als auch Russland versuchen, dem Rest der Welt ihre Deutung des Kriegs in der Ukraine und seiner Folgen zu vermitteln. Wer sich dabei besser geschlagen hat, dürfte bei einer Abstimmung deutlich werden, die schon nächste Woche erwartet wird.

Der globale Süden hat sich bisher aus dem Konflikt weitgehend herausgehalten. Das hat zum einen damit zu tun, dass die ärmeren Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika zumeist andere Probleme haben. Und zum anderen damit, dass sie es sich mit der Großmacht Russland nicht verscherzen und sich nicht in Geopolitik verheddern wollen. „Privat sagen sie: Wir wollen, dass das Problem verschwindet“, berichtete Richard Gowan von der International Crisis Group vor österreichischen Journalisten.

Es gibt aber Verbindungslinien zwischen dem Ukraine-Konflikt und dem globalen Süden – vor allem die Nahrungsmittelkrise und das Völkerrecht. Und darauf setzen beide Seiten in dem Konflikt.

Russland versucht, den Krieg als Selbstverteidigung gegen eine Aggression des Westens zu verkaufen – und die Nahrungsmittelkrise als Folge der westlichen Sanktionen. Das fällt auf fruchtbaren Boden in Ländern, die dem Westen ohnehin misstrauen.

Vertreter westlicher Staaten hingegen trommeln, dass es sich um einen Völkerrechtsbruch durch Russland handelt und dass allein Moskau für die Schockwellen verantwortlich sei, die auch den globalen Süden erreichen. Nicht zufällig betonten US-Präsident Joe Biden und Außenminister Alexander Schallenberg vor der UNO, dass Nahrungsmittel und Dünger nicht unter Sanktionen stehen. Die Adressaten dieser Botschaft sitzen vor allem in Afrika, Lateinamerika und Asien. Auch viele Treffen am Rande der Generaldebatte in New York sowie Hilfszusagen hatten das Ziel, den globalen Süden an Bord zu bekommen.

Eine zentrale Rolle spielt die Frage, worum es in der Ukraine geht. Im Westen ist häufig die Rede von einer Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autoritarismus. Doch im Süden, wo autoritäre Strukturen verbreitet sind, verfängt das kaum. Mehr Herzen und Köpfe kann man dort gewinnen, wenn man Russland eine imperiale oder neokoloniale Politik vorwirft, sagt Gowan. Denn auf solches Denken reagieren viele ärmere Länder sehr empfindlich.

Schallenberg hat das indirekt angesprochen, als er sagte, dass gerade kleinere Länder auf den Schutz durch das Völkerrecht angewiesen seien. Und Biden erwähnte, dass die UNO auch von Staaten geschaffen wurde, die keine Demokratien sind. Botschaft: Auch sie haben eine Verantwortung, die UNO-Charta gegen Verstöße zu verteidigen.

Gowan bescheinigt dem Westen, in New York einheitlich aufgetreten zu sein und die UNO-Woche gut genützt zu haben. Was das gebracht hat, dürfte sich bald zeigen.

Der Experte erwartet, dass der Westen in der UNO eine Resolution gegen die geplante Annexion der besetzten Gebiete einbringt. Im Sicherheitsrat kann Russland die Resolution mit Veto abschmettern. Doch in der Vollversammlung gibt es kein Veto. Ihre Beschlüsse sind zwar nicht bindend, zeigen aber ein globales Meinungsbild.