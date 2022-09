Leitartikel zur Italien-Wahl: Mussolinis Erben als Gefahr für die EU

Die postfaschistischen „Brüder Italiens“, eine der Nachfolgeparteien der Bewegung MSI, die von ehemaligen Funktionären des faschistischen Diktators und Kriegsverbrechers Benito Mussolini nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet wurde, übernehmen mit der arg zurechtgestutzten rechten Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und der konservativen Forza Italia des mittlerweile bizarr anmutenden Ex-Premiers Silvio Berlusconi die Macht in Italien. Giorgia Meloni, Chefin der Fratelli d’Italia, wird zum neuen Gesicht Italiens, sie wird als weit stärkste Kraft im Rechtsbündnis das Amt der Regierungschefin für sich beanspruchen. Die beiden starken Männer Salvini und Berlusconi mutieren zu Beiwagerln, was für einigen Sprengstoff in der neuen rechten Regierung sorgen dürfte.