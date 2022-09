680 Risse in Europa im Vorjahr: Problemwölfe sind Thema im EU-Agrarrat

Innsbruck – Experten gehen davon aus, dass sich in Europa derzeit mehr als 17.000 Wölfe aufhalten. Tendenz steigend. Als direkte Folge der zunehmenden Population steigt die Zahl der Risse von Nutztieren von Jahr zu Jahr. 2020 waren es rund 330, im Vorjahr bereits 680. „Das Problem wird also immer größer“, sagt Österreichs Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP), der das Thema gestern bei der Sitzung der EU-Landwirtschaftsminister in Brüssel (Agrarrat) ansprach: „Der Schutzstatus des Wolfes wird über eine EU-Richtlinie geregelt, die 30 Jahre alt ist. Damals gab es in Österreich keine Wölfe. Mittlerweile bedroht der Wolf unsere heimische Alm-, Land- und Tourismuswirtschaft. Auch in anderen Mitgliedstaaten wird dieses Raubtier zu einer immer größeren Herausforderung.“