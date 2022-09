Pater Markus Inama: Von Sehnsucht und erreichten Zielen

Markus Inama, der viele Jahre auch in Innsbruck lebte, ist hauptsächlich für sein Engagement für Straßenkinder in Bulgarien bekannt. (Archivfoto) © Concordia

Von Benedikt Mair

Innsbruck – Markus Inama ging immer seinen Weg, manchmal über steinige Pfade, was ihn ab und an zweifeln ließ. Der gebürtige Vorarlberger hat Abzweigungen genommen, ließ sich, obwohl andere mit dem Kopf schüttelten, nie beirren und kann heute wohl gerade deshalb sagen, dass sein Leben genau so aussieht, wie er es sich stets erträumte. Als junger Mann ging Inama in die USA, wohnte in einer WG in San Francisco, engagierte sich dann in einem Wiener Obdachlosenheim, lernte dort die Jesuiten kennen und trat mit nur 25 Jahren in den Orden ein. Hauptsächlich bekannt ist er für seine Arbeit mit Straßenkindern in Bulgarien. Jetzt hat der Pater, der lange Zeit auch in Innsbruck wirkte, ein Buch über sein Leben geschrieben, räumt darin mit einigen Klischees auf und will die Menschen darin bestärken, ihr eigenes Ding durchzuziehen.

„Auch wenn das für manche komisch wird, hat ein Jesuit Sehnsüchte“, sagt Markus Inama. „Und wenn es diese nicht mehr gäbe, wäre das Dasein ziemlich platt.“ Schon in jungen Jahren war er von Begehren getrieben, wollte hinaus in die weite Welt, neue Orte entdecken, andere Leute kennen lernen. „Sehnsucht war für mich ein Leben lang wichtig, und ich hoffe, dass sie tief in mir immer noch dieselbe ist wie damals, als ich zu reisen begann.“

Seine zu Papier gebrachte Biografie, die den Namen „Einen Atemzug über mich hinaus“ trägt und im Tyrolia-Verlag erscheint, sei „geografisch recht unterschiedlich“, handle viele Stationen rund um den Globus ab, „aber es gibt ständig Bezüge zu meiner Kindheit. Quasi wie ein roter Faden zieht sich das durch.“ Als Bub sei er von seinen Eltern unterstützt worden, habe seinen Charakter frei entwickeln können. „Diese Erlebnisse sind auch heute noch Kraftquelle für mich. Vermutlich schaffe ich es deshalb bis heute, mich auf Dinge einzulassen, die auch Angst erzeugen können. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Und das, was ich da erfahren durfte, wollte ich auch an andere weitergeben.“

Buch-Tipp „Einen Atemzug über mich hinaus“, Markus Inama: Jesuitenpater und Sozialarbeiter Markus Inama schildert in diesem Buch offen seinen Lebensweg (19 Euro, Tyrolia-Verlag, 168 Seiten).

Inama war ab Mitte der 1990er-Jahre bis ins Jahr 2008 in Innsbruck und Wien in der offenen Jugendarbeit tätig. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia arbeitet er mit Straßenkindern und benachteiligten Jugendlichen, baut dort die Einrichtungen der österreichischen Hilfsorganisation Concordia auf, in deren Vorstand er seit dem Jahr 2009 sitzt. „Hierzulande waren alle Projekte, in denen ich mich engagierte, schon etabliert. In Bulgarien war das völlig anders. Da gab es nichts.“ Besonders die erste Zeit sei herausfordernd gewesen, weil die Unterstützung vor Ort enden wollend, die Skepsis gegenüber seiner Arbeit groß war. „Trotzdem war es eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.“ Dranbleiben, nicht aufgeben, weitermachen, auch wenn es schwerfällt – Eigenschaften, die sich der Pater im Laufe der Zeit angeeignet hat. Und die er nun auch den Lesern seines Buches ans Herz legen möchte.

Aufräumen möchte Inama auch mit Vorurteilen gegenüber Jesuiten. „Viele können sich kaum vorstellen, was das bedeutet und haben wohl auch ein verzerrtes Bild davon – generell vom Glauben. Wobei ich schon zugebe und nie zu verbergen versuchte, dass der Weg im Orden keine gmahte Wiesn war.“ Für ihn sei es aber das Richtige gewesen und „ich habe nun das Leben, von dem ich immer geträumt habe.“