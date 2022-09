54-jährige Hausbesitzerin verscheuchte Eindringling in Innsbruck

Innsbruck – Kurz vor 7 Uhr drang am Dienstag ein unbekannter Mann in ein Wohnhaus am Walderkammweg in Innsbruck ein. Er war laut Polizei durch die unversperrte Eingangstüre in das Haus gelangt, wo er von der Eigentümerin angetroffen wurde. Die 54-Jährige forderte den Mann auf, das Haus sofort zu verlassen. Er flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.