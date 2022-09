Tschechien führt wieder Grenzkontrollen zur Slowakei ein

Symbolfoto. © IMAGO/Matija Habljak/PIXSELL

Bratislava, Prag – Tschechien führt polizeiliche Kontrollen an der Grenze zur Slowakei vorübergehend wieder ein. Der Grund ist die in den vergangenen Wochen stark angestiegene illegale Migration, vor allem aus Syrien. Dies beschloss die tschechische Regierung am Montagabend.

Entgeltliche Einschaltung

Die Kontrollen beginnen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und dauern "in der ersten Phase" bis 8. Oktober, präzisierte Innenminister Vit Rakusan. Diesen Zeitraum wolle Tschechien auch für Verhandlungen mit der Slowakei nutzen, hieß es.

In Tschechien wurden von Anfang Juni 9.500 illegale Migranten festgehalten, die meisten in der südmährischen Region. Im gesamten Jahr 2021 waren es nur 1.330. Laut Rakusan "beginnt" die Situation in Südmähren "kritisch zu sein".

Rakusan beschwerte sich in diesem Zusammenhang über die Slowakei. Er habe mit seinem slowakischen Amtskollegen mehrmals verhandelt und gebeten, dass die slowakische Seite das sogenannte Readmissions-Abkommen mit Tschechien einhalte. "Hier haben wir mit diplomatischen Schritten nicht so viele Erfolge erzielt, wie wir gehofft haben", so Rakusan.

TT-ePaper 4 Wochen gratis lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, ohne automatische Verlängerung Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Premier Petr Fiala sagte, die Sicherheitslage in Tschechien sei stabil. Die Ausländer vor allem syrischer Herkunft nutzen Tschechien als Transitland, um in andere EU-Staaten zu kommen. "Wir müssen diese präventive Maßnahme (Grenzkontrollen) machen, um die Situation langfristig zu meistern und den illegalen Migranten von der Nutzung dieser Route abzuraten", sagte der Regierungschef.

Die Kontrollen werden auf 17 Straßen-, sieben Eisenbahn und drei Flussübergängen zur Slowakei wiedereingeführt. Überwacht werde auch die "grüne Grenze", ergänzte das tschechische Polizeipräsidium. (APA)