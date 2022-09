Demos für Behinderten-Rechte am Mittwoch in allen Landeshauptstädten

Wien – Die Rechte von Menschen mit Behinderung sind am Mittwoch Anlass für Inklusions-Demos in Wien und den Landeshauptstädten. Konkret geht es um Kritik an Mängeln im Nationalen Aktionsplan (NAP) Behinderung und der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Geplant sind Protestkundgebungen und Mahnwachen. In Wien wird von 11 bis 13 Uhr am Ballhausplatz demonstriert. Der Behindertenrat rechnet mit Hunderten Teilnehmern.