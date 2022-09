Forderungen überreicht: 250 Menschen bei Inklusions-Demo in Innsbruck

250 bis 300 Personen nahmen an der Aktion in Innsbruck teil. © Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Wien, Innsbruck – In weiten Teilen des Landes sind heute Menschen auf die Straße gegangen, um für die Rechte von Menschen mit Behinderung zu demonstrieren. Kritisiert werden Mängel in dem Anfang Juli beschlossenen Nationalen Aktionsplan Behinderung (NAP) und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Außer in Graz fanden in allen Landeshauptstädten Demonstrationen und Mahnwachen statt. Insgesamt nahmen an den Protesten über 4000 Menschen teil, der Großteil davon in Wien.

Vor dem Kanzleramt am Wiener Ballhausplatz zählten die Veranstalter rund 4000 Teilnehmende. Die Wiener Landespolizeidirektion gab dazu keine Auskunft. In den Landeshauptstädten waren es deutlich weniger. 250 bis 300 Personen nahmen an der Aktion in Innsbruck teil. Je 80 Personen in Klagenfurt und St. Pölten, 70 vor dem Linzer Landhaus und 40 am Salzburger Mozartplatz. In Eisenstadt waren es lediglich acht. Die Vorarlberger Lebenshilfe, die die dortige Demonstration organisierte, zählte ebenfalls über 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

In Innsbruck fand die Protestversammlung bei der Annasäule in der Maria-Theresien-Straße statt. Anschließend gab es einen Marsch zum Landhausplatz, wo den neu in den Landtag gewählten Parteien ein Forderungskatalog übergeben wurde. „Nur gemeinsam können wir ein starkes Zeichen für mehr Inklusion auch in Tirol zu setzen“, hatte Sonja Tollinger, Vorstandsmitglied der Integration Tirol, vor allem auch möglichst viele Betroffene, aber auch Mitstreiter:innen zur Teilnahme aufgerufen.

Übergabe des Forderungskataloges an Vertreter der Politik: Hannes Lichtner, (Organisator und Leiter des ÖZIV), SPÖ-Landtagsabgeordnete Elisabeth Fleischanderl, SPÖ-Chef Georg Dornauer, Roman Scarmoni (Organisator und Integration Tirol), FPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Gamper und Tirols Grünen-Chef Gebi Mair. © Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Kritik an Umsetzung der UN-Konvention

Auslöser für die Proteste war unter anderem die massive Kritik von Menschen mit Behinderungen am Nationalen Aktionsplan Behinderung, der Anfang Juli 2022 im Ministerrat beschlossen wurde. Kritisiert wird, dass Österreich zwar bereits 2008 die entsprechende UN-Konvention unterzeichnet hat, Kinder und Jugendliche mit Behinderungen aber noch immer nicht den gleichen Zugang zu Bildung haben wie jene ohne Behinderungen. Barrierefreiheit sei weiter die Ausnahme und nicht die Regel. Auch könnten viele Menschen mit Behinderungen nicht selbstbestimmt leben, weil sie keinen Zugang zu Persönlicher Assistenz haben.

Obwohl die Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) durch Österreich ist nun schon 14 Jahre her ist, wurden viele Forderungen „immer noch nur halbherzig umgesetzt,“ bemängelte etwa Hannes Lichtner vom ÖZIV Tirol. „Oft fehlt es an verbindlichen, messbaren Zielen und ausreichender finanzieller Ressourcen“, so Lichtner.

Nunmehr stünden auch noch harte Zeiten mit explodierenden Preisen bevor, so Klaus Widl, Interimspräsident des Österreichischen Behindertenrates, in einer Aussendung. Viele Menschen mit Behinderungen seien in ihrer Existenz bedroht und hätten keinen Zugang zum Arbeitsmarkt: "Es bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als auf die Straßen zu gehen, um für unsere Menschenrechte einzutreten."

Gefordert werden ein inklusives Bildungssystem, eine bedarfsgerechte und bundeseinheitliche persönliche Assistenz, Barrierefreiheit, existenzsichernde Arbeit sowie Teuerungskompensation und Armutsbekämpfung. Auch von der Caritas kommt Unterstützung. Sie legte am Mittwoch eine Befragung zum Thema "Persönliche Assistenz für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen" vor, wonach es wenig Wissen zu den Möglichkeiten, aber Einigkeit bezüglich des hohen Bedarfs gibt. Caritas-Präsident Michael Landau bezeichnete es als ärgerlich, dass nicht die Bedürfnisse der Betroffenen, sondern der Wohnort über die Persönliche Assistenz entscheidet.

Das Behindertenberatungszentrum Bizeps und die Bundesjugendvertretung (BJV) stellten sich ebenfalls hinter die Anliegen. "Der Nationale Aktionsplan Behinderung, der bereits vom Ministerrat beschlossen wurde, räumt Kindern und Jugendlichen mit Behinderung kaum politisches Mitspracherecht ein. Damit verwehrt die Politik jungen Menschen mit Behinderung eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben", kritisierte BJV-Vorsitzender Sabir Ansari und forderte den Ausbau von Partizipationsmöglichkeiten. (APA, TT.com)