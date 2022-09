Moldau fasst Abkehr von der Neutralität ins Auge

Chisinau – In der Republik Moldau deutet sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine eine Zeitenwende an: Das Land könne nicht länger auf die seit seiner Unabhängigkeitserklärung von 1991 ausgerufene Neutralität setzen, sondern habe mit der Entwicklung eigener Verteidigungskapazitäten zu beginnen, zitierte Radio Chisinau am Dienstag aus einem Statement des Sekretärs des Obersten Sicherheitsrates, Dorin Recean.