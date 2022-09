William will als Prinz von Wales keine große Zeremonie

London, Swansea – Der britische Thronfolger William will seine neue Rolle als Prinz von Wales ohne größere Zeremonie beginnen. Anders als sein Vater Charles, der den Titel im Jahr 1969 auf einem Schloss in der walisischen Stadt Caernafon vor Tausenden Gästen offiziell von der Queen verliehen bekam, will William nach Informationen der britischen Nachrichtenagentur PA auf eine solche aufwendige Veranstaltung verzichten.