Stromausfall in Angath und Angerberg: 800 Haushalte waren betroffen

Angath, Angerberg – Am späten Dienstagnachmittag gab es in den Gemeinden Angath und Angerberg einen großflächigen Stromausfall. 802 Haushalte waren betroffen. Am Abend – gegen 18.30 Uhr – wurde ein Notstromaggregat in Betrieb genommen, die Haushalte waren also wieder mit Strom versorgt. An der Behebung des Problems wurde gearbeitet. (TT.com)