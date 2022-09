73-Jähriger bei Sturz mit Motorrad in Galerie in Sölden verletzt

Sölden – Ein 73-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Sturz im Gemeindegebiet von Sölden verletzt worden. Der Mann war als Mitglied einer 24-köpfigen Gruppe auf der Ötztalstraße von Zwieselstein in Richtung Süden/Timmelsjoch unterwegs. Im Tunnelportal „Hohe Leitenlehnergalerie“ kam der Mann in einer Linkskurve zu viel in die linke Schräglage und folglich zu Sturz. Der 73-Jährige verständigte mit seinem Funk-Headset die übrigen Gruppenmitglieder und betätigte anschließend das SOS-System des Motorrades. Dadurch wurden die örtliche Polizei sowie die Rettung Sölden alarmiert. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades zu einem Arzt nach Sölden gebracht. (TT.com)