Uni-Angestellter erkannte Einbrecher in Innsbruck wieder: Festnahme

Innsbruck – Knapp einen Monat nach einem Einbruch in ein Hochschul-Gebäude in Innsbruck hat die Polizei am Dienstag einen Verdächtigen festgenommen. Ein Mitarbeiter hatte den Mann wiedererkannt und die Exekutive alarmiert.

Dienstagmittag erkannte ein Angestellter der Hochschule den Verdächtigen in der Stadt wieder, verfolgte den Mann und verständigte die Polizei. Eine Streife hielt den 47-Jährigen schließlich an und nahm ihn vorläufig fest. Der Verdächtige zeigte sich in einer ersten Einvernahme geständig. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)