50 Jahre TC Imst: „Es gab keinen Verein, aber Ballbuben“

Imst – Die Wurzeln des Imster Tennisclubs reichen tief in die 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurück. Damals war der „Weiße Sport“ en vogue und wurde auf der Hohen Warte oder bei der Stapf-Villa gespielt. Zwar gab es damals noch keinen eigenen Club, dafür aber schon Ballbuben. Erst 1972 folgte die Vereinsgründung, der jüngst im Rahmen einer 50-Jahr-Feier gedacht wurde. Nur durch viel Eigenregie und unter heutzutage kaum vorstellbarem Einsatz sowie durch die Unterstützung zahlreicher Institutionen konnte eine eigene Tennisclubanlage in Hoch Imst errichtet werden. Wie Obmann Bernd Schwaiger stolz berichten kann, „steht der Verein schuldenfrei da“ und besitzt somit „eine der schönsten Tennisanlagen, eingebettet in die Natur in Hoch Imst und ist mit eigenem Clubhaus versehen“. Außergewöhnlich auch, dass „bis dahin zwischendurch sogar einmal manche Gründungsväter mit ihrem Privatvermögen für notwendige Kredite haften mussten“, ruft Schwaiger in Erinnerung.