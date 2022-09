Analyse in Osttirol: Wertvolles darf nicht im Restmüll verschwinden

Berater Gerhard Lusser bei der Analyse: In den Restmüllsäcken befinden sich zum überwiegenden Teil Wertstoffe, kein Müll.

Lienz, Lavant – Ein Mann mit blauem Schutzanzug, grünen Handschuhen und Schutzmaske kniet auf dem Boden und durchsucht Plastiksäcke aus der Restmülltonne. Der Mann ist Gerhard Lusser vom Abfallwirtschaftsverband (AWV) Osttirol, und sein Stöbern hat System: Der Verband will anhand einer stichprobenartigen Analyse bei zwei großen Wohnblöcken herausfinden, wie viel Restmüll tatsächlich im Restmüll ist. Findet Lusser Papier, Plastikverpackungen, Bioabfälle und andere recyclebare Stoffe, so sortiert er sie in einzelne durchsichtige Behälter.