Als Möbel getarnte Skulpturen: Ausstellung von Sunah Choi in Innsbruck

Innsbruck – Mit der in Berlin lebenden Koreanerin Sunah Choi sei es „endlich wieder einmal eine Frau“, von der er seine Innsbrucker Galerie mit Objekten der Kunst „möblieren“ lässt, sagt Johann Widauer. Nach 2015 bereits zum zweiten Mal von der 54-jährigen Bildhauerin, die u. a. an der Frankfurter Städelschule studiert hat und eine lustvolle Spielerin mit dem Uneindeutigen bzw. Gegensätzlichen ist. Doch während sie in ihrer ersten Innsbrucker Ausstellung die galeristischen Räume mit gefundenen Versatzstücken des Realen bestückt hat, sind ihre aktuellen Objekte allein aus Stahl und Glas gemacht. Zelebriert als ebenso konzentriertes wie raffiniertes Spiel mit zwei Werkstoffen, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Zum Malen hinter Glas habe sie sich von alten Kirchenfenstern inspirieren lassen, sagt Choi, um die Böden stählerner Regale in verschiedenen Rottönen in luftig wolkiger Poesie zu bemalen und sehr hoch an die galeristische Wand zu hängen. Was bewusst ihr Befüllt-Werden verunmöglicht und gleichzeitig die verschiedenen Rots je nach Standort des Betrachtenden bzw. der Qualität des Lichts immer wieder anders daherkommen lässt. Indem sie sich durch Überblendung vermischen oder zum ephemeren „Schatten“ an der weißen Wand werden. (schlo)