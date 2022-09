Neun Millionen Euro für Ellbögner Bildungscampus

Innsbruck – Kinderkrippe, Kindergarten, Volksschule und Hort sind in der Gemeinde Ellbögen ab Herbst 2023 unter einem Dach untergebracht. Die Arbeiten an dem „Bildungscampus“ schreiten voran, mit den Kindern wurde kürzlich der symbolische Spatenstich gesetzt.

„Für die kleine Gemeinde Ellbögen stellt der Bau ein Jahrhundertprojekt und eine finanzielle Herausforderung dar, welche nur dank verschiedener Förderungen des Landes zu meistern ist“, wird Bürgermeister Walter Kiechl in einer Aussendung der Gemeinde zum Bildungscampus zitiert. Die Kosten für den Bau rückt Kiechl auf Nachfrage nur sehr ungern heraus. Das könne man in der aktuellen Situation nicht so genau sagen. Veranschlagt sind laut Bürgermeister neun Millionen Euro. Wie viel davon das Land Tirol übernimmt, will er nicht sagen. Man befinde sich darüber noch in Verhandlungen.