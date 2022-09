Geduld der Osttiroler mit den politischen Parteien läuft ab

Bei den Gesprächen kamen Hintergründe zur Politik(er)-Verdrossenheit der Osttiroler und Osttirolerinnen zum Vorschein. Während die Demokratie als System nach wie vor als am lebenswertesten betrachtet wird, ist die Geduld mit den Parteien stark gesunken. Der Vorwurf, so zeigt das Ergebnis der Osttiroler Demokratiegespräche, lautet, dass sich die Politiker – aber noch mehr die Parteien – zu sehr mit sich selbst beschäftigen, anstatt der Bevölkerung zuzuhören. Bei den Teilnehmenden besteht der klare Eindruck, dass weit mehr auf die eigene Klientel als auf die Bedürfnisse der Region geachtet würde. Neue Projekte, so die Erfahrung dieser Bürger, würden eher an „Freunde“ gegeben. Vor allem die Jugend leide darunter.