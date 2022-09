Im Kampf gegen Neophyten mobilisierten Helfer alle Kräfte

Die Riesen-Goldrute wird bis zu 2,5 Meter groß und ist an ihren gelben Blüten zu erkennen.

Pinswang – Gemeinsam für den Naturschutz – darum ging es bei der Freiwilligenaktion zur Bekämpfung invasiver Neophyten in Unterpinswang. Zahlreiche Helfer haben den ganzen Tag über gegraben und gerupft, um die Riesen-Goldrute so gut wie möglich zu entfernen. „Die Goldrute ist ein invasiver Neophyt und verbreitet sich auch im Naturpark Lech. Dabei verdrängt sie heimische Arten, die auf die speziellen Lebensräume der Wildflusslandschaft angewiesen sind“, weiß Schutzgebietsbetreuerin Caroline Winklmair. In diesem Fall befand sich die Goldrute genau dort, wo der Zwergrohrkolben bereits durch geringe Wildflussdynamik gefährdet ist.