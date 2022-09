Schützenkompanie Allerheiligen: Kommando nun in jüngeren Händen

Innsbruck – Eine bemerkenswerte Kommandoübergabe hat nach über 33 Jahren bei der Schützenkompanie Allerheiligen stattgefunden: Josef Pargger, einst Initiator der Kompaniegründung und gleichzeitig Gründungshauptmann, hat die Geschicke der Kompanie wohlvorbereitet in jüngere Hände übergeben. Zu seinem Nachfolger wurde der bisherige „Dienstführende Oberjäger“ Fabian Santeler gekürt. Er führt künftig ein zum Großteil verjüngtes Team als Hauptmann an. Für die nächste Funktionsperiode wird ihm als Obmann Gerhard Schwitzer, bislang Obmannstellvertreter, zur Seite stehen.

Am 16. Juni 1989 war die Schützenkompanie Allerheiligen offiziell gegründet worden. Heute zählt man ca. 60 eingekleidete Schützen inklusive Ehrenoffizieren sowie Jungschützen und Marketenderinnen. Seit ihrer Gründung war die Kompanie für drei Bataillonsfeste im Bataillon Innsbruck-Stadt verantwortlich und hat je 28 ihrer beliebten Schützenbälle sowie Maibaumfeste organisiert. Untergebracht ist die Kompanie – dank Unterstützung der Stadt – in einem ansprechenden Schützenheim in Hötting-West, vollelektronischer Luftgewehrschießstand inklusive. Im Stadtteilleben ist die Schützenkompanie Allerheiligen – die sich auch gesellschaftlich, kulturell, kirchlich und sozial engagiert – längst nicht mehr wegzudenken. (TT)