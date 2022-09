Dornauer-Gedichte: „Die Geschichte des Zillertals neu geschrieben“

Georg Schärmer (l.) und Maria Ma haben die tiefgründigen und berührenden Gedichte von Ludwig Dornauer in ein Buch gepackt. © Fankhauser

Von Eva-Maria Fankhauser

Entgeltliche Einschaltung

Fügenberg, Innsbruck – „An Glanz va deini Augn, de aufbliaht hen wia Himmlsstearn. Vasunkn, aufgleast, vagangen“ – tiefgründig, schwermütig, aber dennoch berührend und besonders. So klingen die Gedichte von Ludwig Dornauer. Der Schauspieler und Sprecher hat über viele Jahre hinweg Gedichte geschrieben und sie auch vorgetragen. Doch die Einblicke in sein Leben, die Arbeit am Bergbauernhof und seine Zillertaler Heimat bekamen Interessierte immer nur zu hören. Meist in Kombination mit der passenden Musik von Künstlerin Maria Ma. Sie war es auch, die den Stift in die Hand nahm und ein Buch aus Dornauers Mundart-Werken schaffte.

„Ich wollte diese Worte für alle zugänglich machen und sie daher in ein Buch bringen. Trotzdem ist die Stimme von Ludwig so wichtig, also haben wir zwei CDs hineingepackt“, sagt Maria Ma. Sie gibt das Buch „Weitergiah“ mit Georg Schärmer in der Edition „Tellerrand.Tirol“ heraus. Für Schärmer ist klar, dass es ein Nischenprodukt ist, aber auch ein wichtiges Kulturgut: „Die Geschichte des Tales wird neu geschrieben – ohne Vorwürfe. Und steht zugleich für viele andere Regionen Tirols.“ Das Buch sei ein „Gesamt-Erlebnis“ vom Einband, den Texten, der musikalischen Begleitung bis hin zur Illustration durch den Osttiroler Künstler Hans Salcher.

Dornauer ist dankbar für das Werk, das er selbst nie so zusammengefasst hätte. Ein Buch, das an früher erinnert, an harte Zeiten, an das Leben und den Tod. Aber auch an schöne Momente von „ameacht“. Eines seiner Lieblingsworte in Mundart ist „itrachn“, übersetzt: wiederkäuen. Beim Klang des Wortes hat er sofort das Geräusch im Kopf, das die Kühe dabei machen – und ein Lächeln im Gesicht.

Erhältlich ist das Buch ab morgen in der Tyrolia.