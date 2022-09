„Klangspuren“-Kuratorin Iannotta zu Rückzug: „Persönliche Beleidigungen“

Sie habe „persönliche Beleidigungen erlitten“ und dennoch zunächst weitergemacht, schreibt Iannotta. Sie habe jedoch einsehen müssen, dass sie mit dem Team in Schwaz nicht zusammenarbeiten könne, ohne Kompromisse bei wichtigen Prinzipien einzugehen und zu riskieren, Vertrauen bei Künstlern zu verlieren. Eine Kuratorenrolle wie diese „erfordere einen Geist künstlerischer Freiheit“, deutet Iannotta Einmischung in ihre Zuständigkeiten an. Sie widmet sich nun wieder ganz ihrer Aufgabe in Bludenz.