Wissenschaftstalk: Über Geld spricht man eben doch

Der Wissenschaftsfonds FWF lädt gemeinsam mit der Tiroler Tageszeitung und der Universität Innsbruck zum „Am Puls“-Wissenschaftstalk unter dem Titel „Über Geld spricht man nicht? – Oh doch!“ am Mittwoch, 5. Oktober 2022, um 19 Uhr im Haus der Musik in Innsbruck (Livestream auch auf tt.com). Es diskutieren die europäische Ethnologin Silke Meyer und die Abteilungsleiterin Private Banking der Tiroler Sparkasse, Désirée-Marie Holjevac, unter der Moderation von TT-Chefreporter Manfred Mitterwachauer. Dabei geht es um neueste Erkenntnisse aus der Wissenschaft, aber auch um solche und ähnliche Fragen: Wie vernünftig handeln wir Menschen in Geldfragen? Wie treffen wir unsere Entscheidungen und welche Rolle spielt finanzielle Bildung?