Hartung holte wieder den Titel

Fritzens – Tirols Meisterin im Dressurreiten bleibt Amanda Hartung. Die 42-Jährige setzte sich am Wochenende bei den Landesmeisterschaften am Fritzener Schindlhof mit Fürst Flipper vor Alexandra Pferschy und Daria Hohenwarter, Meisterin von 2020, durch. Auf Rang vier landete die Siegerin von 2019 und Lokalmatadorin Marie Haim-Swarovski. Besonders erfreulich einmal mehr die große Anzahl der jungen Reiterinnen im 120 Pferde starken Feld. Zu Tiroler Nachwuchsmeisterinnen kürten sich dabei Natalie Schwemberger, Emma Dimai und Tosca-Maria Pfeil mit der jeweils besten Gesamtwertung in ihren Bewerben, den Titel in der mittelschweren Klasse holte Laura Höller. Neben den aufstrebenden Jungen gab es auch emotionelle Abschiede von verdienten „Älteren“ vom Turniersport: Dolcissima von Stefanie Achammer und Bardolino von Martina Huebner beendeten ihre sportliche Karriere. (TT)