Nach Scheinreferenden: Besatzer von Luhansk bitten um Beitritt zu Russland

Internationale Tageszeitungen kommentieren den seit sieben Monaten andauernden Krieg in der Ukraine, die möglichen Pläne des russischen Präsidenten Wladimir Putin und den Umgang der EU mit russischen Kriegsdienstverweigerern am Mittwoch wie folgt:

"Sieben Monate Konflikt sind mehr als genug, um zu erkennen, in was für einem Schlamassel wir uns befinden. (Der ukrainische Präsident Wolodymyr) Selenskyj will nicht auf die von Russland besetzten Gebiete verzichten. (Kremlchef Wladimir) Putin besteht darauf, das zu behalten, was ihm nicht gehört. Und keiner von den beiden blufft. Selbst die russische Drohung, Atomwaffen einzusetzen, ist sehr ernst zu nehmen. In der Verzweiflung ist alles möglich.