Leidenschaft „dahoam“ – ein Duo kostete die Oetz Trophy voll aus

Oetz – Die Planung geht aber nicht immer Hand in Hand mit der Umsetzung. Umso größer fiel deshalb der Stolz nach der diesjährigen Europameisterschaft aus, die von Freitag bis Samstag auf der legendä-ren Wellerbrücken-Strecke in der Ötztaler Ache actionreich über die Bühne ging.

Am Flussufer – insgesamt standen dort 550 Zuschauer – wurde der 24-jährige Lokalmatador („Es fühlte sich wie ein Familientreffen an“) die Strecke hinuntergepeitscht. Das ausbleibende sportliche Happy End sorgte nur für eine kleine Träne: „Es wäre mehr drin gewesen.“ Die Ursachenforschung ist auch schon abgeschlossen: „Ich habe etwas weniger Risiko genommen als im letzten Jahr.“ Andere gingen mehr in die Offensive. Etwa der Südtiroler Matthias Weger, der für Österreich fährt und laut Brunner auf eine „Hopp-oder-drop“-Strategie setzt. „Dieses Mal ist seine Taktik voll aufgegangen“, zog Brunner seinen Hut vor dem siegreichen Mitstreiter.

Nach einem Wettbewerb in Indien steht für Brunner bald ein einmonatiges Trainingslager in Sambia an. In fremden Ländern wartet bekanntes Terrain: reißende Fluten. Knapp acht Monate im Jahr befindet sich auch Steidl auf Reisen. Der Geschäftsführer einer Kajakschule veranstaltet weltweit Camps. Am 23. September 2023 sollte sich der 37-Jährige wieder in Tirol einfinden. Die nächste Oetz Trophy wird keine WM, vielleicht eine EM – aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ein mitreißendes Event. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.