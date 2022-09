Britney Spears und Elton John veröffentlichen „Hold Me Closer“-Video

Berlin – Britney Spears und Elton John haben das offizielle Musikvideo zu ihrem gemeinsamen Song "Hold Me Closer" veröffentlicht. In dem bunten Clip, der am Dienstagabend auf YouTube erschien, treten die beiden Stars allerdings nicht selbst auf – stattdessen sind die Performances mehrerer tanzender Paare zu sehen. Die ukrainische Musikvideo-Regisseurin Tanu Muino drehte in Mexiko-Stadt, wie es in einer Mitteilung zu dem Video hieß.