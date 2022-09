„Tausend Zeilen“: Aus dem Leben eines gefallenen Medienstars

Bully Herbig will die schwerwiegende Erschütterung, die der Skandal in der Medienlandschaft ausgelöst hat, möglichst leicht erzählen. Nicht als Aufdeckungsthriller, sondern als dialoglastige, sonnig-spritzige Satire, die die Augen auf Spielbergs Hochstapler-Film „Catch Me If You Can“ oder Adam-McKay-Filme gerichtet hat, ohne deren Dramatik zu erreichen. Damit verschenkt Herbig auch einiges an ernster Hochspannung, die in der realen Lügengeschichte und Morenos Aufdeckerjagd steckt.