CARISMA Immobilien – 12 Jahre in guten Händen

Sie haben ein Grundstück ab 1.000 m2 in Tirol mit oder ohne Bestandsgebäude und wissen nicht, wie Sie es am besten verwerten können? CARISMA Immobilien setzt dabei auf Grundstücksveredelung statt Ausverkauf und hat mehrere attraktive Varianten entwickelt, um den reinen Verkauf einer Liegenschaft für Grundbesitzer*innen in eine Veredelung mit Mehrwert zu verwandeln.