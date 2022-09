Unabhängig, innovativ & nachhaltig: Die Thöni Gruppe

Die modernsten Strangpresswerke Europas stehen bei Thöni in Telfs bzw. Pfaffenhofen. Die qualitativ hochwertigen Produkte gehen als hochpräzise Aluminiumkomponenten in den Fahrzeugbau an Premiumhersteller der deutschen Autoindustrie oder als Profile in die Möbel- und Bauindustrie, den Maschinenbau und sogar als Felgenprofile in die boomende Fahrradindustrie. Die ökologische Verantwortung des Unternehmens zeigt sich u. a. am Beitritt des Unternehmens zum Klimaneutralitätsbündnis turn to zero, in dem sich Thöni verpflichtet, bis spätestens 2033 alle unternehmerischen Aktivitäten klimaneutral zu stellen. Weltweit gefragt ist Thöni auch im Bereich Umwelt und Energietechnik. Über 150 Biogasanlagen wurden bisher geplant und gebaut und sind aufgrund der Energiekrise gefragter denn je.