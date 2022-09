CHG Czernich Rechtsanwälte als „Kanzlei des Jahres“ nominiert

CHG Czernich Rechtsanwälte ist die erste Tiroler Kanzlei, die für die „JUVE Awards 2022“ als „Kanzlei des Jahres Österreich“ nominiert ist. Am 27. Oktober entscheidet sich in Frankfurt, wer zum Gewinner gekürt wird. © CHG

CHG ist einer von fünf Nominierten für die „Kanzlei des Jahres Österreich“. Zu den weiteren zählen ebenfalls absolute Top-Kanzleien: KPMG Law, Eisenberger + Herzog, FSM und Österreichs größte Kanzlei Schönherr. Die Nominierung beweist einmal mehr, dass CHG nicht nur bundesweit zur Liga der Top-Kanzleien gehört, sondern unter den Bundesländer-Kanzleien eine Spitzenstellung einnimmt. „Wir freuen uns riesig über die Nominierung und sehen sie als Bestätigung unserer dynamischen Entwicklung, die wir in letzter Zeit genommen haben“, zeigt sich CHG-Gründer Dietmar Czernich begeistert. Managing Partner Günther Gast ergänzt: „Seit Jahren sind wir die Leiter in den diversen Anwaltsrankings bis zur Spitze geklettert. Mit der Nominierung für den JUVE Award haben wir den Mont Blanc erreicht.“

Erfolgreiche Entwicklung

Die Kanzlei mit Stammsitz in Innsbruck ist auf Unternehmens-, Immobilien- und Wirtschaftsrecht spezialisiert. Sie gehört zu den großen international vernetzten Wirtschaftskanzleien in Westösterreich und hat Niederlassungen in Wien, Bozen und Vaduz. Durch ein eingespieltes Team aus hervorragend ausgebildeten Rechtsanwält:innen ist es CHG nun gelungen, auch offiziell – im Rahmen der JUVE Awards – als eine der angesehensten Kanzleien anerkannt zu werden. „Ohne den wichtigen Beitrag jeder und jedes Einzelnen in unserer Kanzlei wären wir heute nicht da, wo wir jetzt stehen – unter den besten Österreichs“, so Czernich.

Die JUVE Awards

Mit den JUVE Awards werden Kanzleien oder Teams ausgezeichnet, die aufgrund ihrer Arbeit und Marktposition in den vergangenen zwölf Monaten als besonders dynamisch aufgefallen sind – sowohl junge vielversprechende Einheiten als auch langjährig etablierte Akteur:innen. Neben fachlicher Exzellenz achtet die Redaktion insbesondere auf Empfehlungen, die sich auf strategische Ausrichtung, Serviceorientierung und Zukunftspotenzial der Akteur:innen beziehen.

Die Auszeichnungen erfolgen in 18 Kategorien – 15 für Kanzleien und drei für Rechtsabteilungen in Unternehmen, was den Kern der jährlichen JUVE Awards darstellt. Darüber hinaus werden weitere Auszeichnungen mitsamt der Begründung am Folgetag der Veranstaltung im „JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien“ veröffentlicht. Im Rahmen des Events wählt JUVE außerdem jedes Jahr zwei gemeinnützige Projekte aus, für die die Gäste im Vorfeld spenden können. Die Bekanntgabe der Spendensumme und Übergabe der Schecks gehört deshalb ebenfalls zum festen Programm.

Die Preisverleihung der „JUVE Awards 2022“ findet dieses Jahr am 27. Oktober in der Alten Oper in Frankfurt statt.