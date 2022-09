Klimaneutrale Handschuhe entwickelt in Tirol

Höchste Qualität erreicht Zanier durch über 50 Jahre Expertise und durch die Kooperation mit Outdoor Enthusiasten. Die Bergrettung Tirol, die Großglockner Bergführer, leidenschaftliche Ski-, Board-, Bike- und Flugsportathleten in den Alpen liefern ZANIER wertvolle Impulse aus der Praxis.

Diese Nähe zur und Passion für die Natur fördern auch Verantwortung: Seit 2019 ist ZANIER GLOVES die erste zu 100 % klimaneutrale Handschuhmarke weltweit. Diese Nachhaltigkeitsphilosophie ist ein Commitment des Familienunternehmens an die nächsten Generationen und baut auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen auf. Die Klimaneutralität wird durch Climate Partner zertifiziert, dem führenden Lösungsanbieter für Klimaschutz in Unternehmen. In erster Linie arbeitet Zanier daran, Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren. Alle unvermeidbaren Emissionen der Produktion und des Unternehmens werden von Climate Partner bilanziert und durch ausgewählte internationale Natur- und Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Unabhängige Organisationen kontrollieren die genaue Höhe dieser Einsparungen. Die Klimaneutralität ist durch eine auftragsbezogene ID transparent und für jeden nachvollziehbar – Climate-ID-Tracking von ZANIER.