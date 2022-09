Novartis: Heimische Produktion mit globalem Versorgungsauftrag

Biotechnological Drug Substance Production, Schaftenau. © Novartis

Im Tiroler Inntal forscht, entwickelt und produziert Novartis sowohl in Kundl als auch in Schaftenau. Nur wenige Autominuten voneinander entfernt bilden die beiden Werke im Verbund den größten Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandort von Novartis weltweit. Knapp 4.500 Menschen arbeiten hier Tag für Tag an der Mission, das Leben von Menschen zu verbessern und zu verlängern. Und das mit nachhaltigem Erfolg:

Innovation Made in Austria

Der Standort Schaftenau ist heute weltweit führend auf dem Gebiet moderner Biologika inkl. Biosimilars und gilt als globales Kompetenzzentrum innerhalb von Novartis. In Kundl befindet sich zudem die letzte vollintegrierte Produktion für orale Antibiotika der gesamten westlichen Welt. Darüber hinaus werden hier modernste Arzneimittel – darunter Plasmide für Gen- und Zelltherapien oder mRNA für Impfstoffe – gefertigt.

Die Bedeutung des österreichischen Standortes für die Entwicklung und Produktion biopharmazeutischer Arzneimittel hat man bei Novartis gerade doppelt unterstrichen:

Zum einen ging Anfang des Jahres in Schaftenau die weltweit modernste Produktionsanlage für Biopharmazeutika – „Biofuture“ – in Betrieb. Nahezu zeitgleich wurde eine weitere Zellkulturanlage für zusätzliche Kapazitäten in diesem Bereich fertiggestellt. Damit einher geht ein Gesamt­investitionsvolumen von 300 Millionen Euro und 180 Arbeitsplätze wurden zusätzlich geschaffen.

Novartis sucht rund 580 Mitarbeitende für Produktion in Tirol. © Novartis

Globales Kompetenzzentrum

„Am Standort Kundl/Schaftenau decken wir heute die komplette Wertschöpfungskette für Biopharmazeutika ab – vom Wirkstoff bis zum fertigen Arzneimittel. Das macht uns in Tirol zu einem der wichtigsten Kompetenzzentren innerhalb des Konzernverbundes“, erklärt Mario Riesner, Geschäftsführer des Novartis Campus Kundl/Schaftenau. Gerade konnte eine zusätzliche Investition über 75 Millionen Euro für den Standort Schaftenau fixiert werden. Konkret wird eine neue Anlage zur technischen Entwicklung zukunftsweisender Produktionsprozesse sowie eine Pilotanlage für sogenannte „Medizinprodukte“ wie Autoinjektoren und Pens errichtet.

Zum anderen werden in Kundl, wo über die Generika-Division-Sandoz jährlich mehr als 180 Millionen Packungen Antibiotika für über 100 Länder der Welt produziert werden, gerade die Anlagen modernisiert, um die Produktion langfristig auf nachhaltige Beine zu stellen. „Gemeinsam mit der österreichischen Bundesregierung investieren wir in diesem Bereich insgesamt weitere 150 Millionen Euro in die nachhaltige Sicherung unserer Antibiotikaproduktion“, erklärt Michael Kocher, Country President Novartis Austria.