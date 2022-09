„Lichtblicke” auf TT.com: Marianne Hengl trifft Maximilian Guschelbauer

Innsbruck – Nach der Sommerpause starten am Donnerstag um 18 Uhr wieder die „LICHTblicke & Wegweiser”. Auch in den neuen Folgen ihrer Gesprächsreihe hat Marianne Hengl Gäste aus allen Bereichen des Lebens. Und weil die Obfrau von RollOn Austria findet, dass junge Menschen viel zu wenig gehört werden, hat sie zum Start der dritten Staffel Maximilian Guschelbauer eingeladen. Er ist nicht nur Maturant an der HTL Fulpmes, sondern auch Jungunternehmer.