Sebastian Kurz im U-Ausschuss: Die Rückkehr des Obererklärers

Zum Auftakt der Befragung wurde ihm wie jeder Auskunftsperson die Möglichkeit eines Anfangsstatements eingeräumt. Doch da meldete sich schon erstmals ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger zu Wort. Irritiert erteilte Vorsitzender Friedrich Ofenauer (er vertrat in dieser Funktion seinen ÖVP-Parteifreund Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka) Hanger das Wort. Dieser stellte klar, dass seine Fraktion genau darauf achten werde, dass die Geschäftsordnung eingehalten werde, also nur Fragen zum Untersuchungsgegenstand zugelassen werden. Hanger wiederholte dies in den darauffolgenden Stunden mehrmals. Zahlreiche Unterbrechungen folgten.

Das Eingangsstatement von Kurz fiel äußerst knapp aus: „Ich bin bereit.“ Was sich dann abspielte, kann so zusammengefasst werden: Die ÖVP bemühte sich erfolgreich, dass Kurz auf Fragen, die er nicht beantworten wollte, auch nicht antworten musste oder diese zerredet wurden. Dann gab es Fragen, bei denen er sich entschlagen durfte und konnte. Diese betrafen die Ermittlungen zu seiner Person. Also gab es in Summe in sechs Stunden in der Sache keinen Erkenntnisgewinn. Doch es blieb genügend Zeit für Kurz, in seine Rolle als Obererklärer zu schlüpfen. Er schilderte wortreich, warum er in seinen Antworten so vorsichtig sei. „Ich habe im Ibiza-U-Ausschuss oft schnell und ausführlich geantwortet. Das brachte mir dann eine Anzeige wegen angeblicher Falschaussage ein. Daher habe ich jetzt meine Strategie geändert.“