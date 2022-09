Großeinsatz nach Hilferuf in Innsbruck: Frauen offenbar gefangen gehalten

Innsbruck – Eine Nachricht, die über einen Messenger-Dienst bei einem Frauenverein einging, löste am Mittwoch in Innsbruck einen Großeinsatz der Exekutive aus. Die Verfasserin gab an, dass in einer nicht näher genannten Wohnung im Bereich der Ingenieur-Etzel-Straße zwei Frauen von mehreren Menschen gegen ihren Willen festgehalten und bedroht würden.