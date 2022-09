Die Frauen im Iran begehren auf, das Regime schlägt zurück

In der Hauptstadt Teheran demonstrieren mutige junge Frauen gegen die Unterdrückung des Mullah-Regimes. Dieses setzt auf Härte. © imago

Von Christian Jentsch

Teheran – Seit zwölf Tagen gehen im Iran landesweit Tausende auf die Straße, um gegen die systematische Diskriminierung von Frauen in der Islamischen Republik zu demonstrieren. Proteste, die generell das Fundament des theokratischen Regimes im Iran untergraben könnten. Das Regime reagiert mittlerweile mit äußerster Härte. Laut Menschenrechtsaktivisten sollen im Zuge der Proteste bereits über 80 Demonstranten von der Polizei und regimetreuen Milizen getötet worden sein. Weit über 1000 Menschen wurden festgenommen. Irans erzkonservativer Präsident und Hardliner Ebrahim Raisi sprach gestern von einer Verschwörung gegen die Führung des Landes. Ausländische Kräfte werden für die Unruhen verantwortlich gemacht. Auslöser des landesweiten Aufbegehrens war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Sie wurde während eines Familienbesuchs in der Hauptstadt Teheran von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die strenge islamische Kleiderordnung festgenommen und starb in der Folge am 16. September unter ungeklärten Umständen. Die Frau wurde verhaftet, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß. Nach der Verhaftung sei ihr laut Aktivisten auf den Kopf geschlagen worden, was zu einer Hirnblutung und letztendlich zu ihrem Tod geführt habe. Die Behörden weisen diese Darstellung zurück.

Die Proteste hatten ihren Ausgangspunkt im überwiegend kurdisch besiedelten Nordwesten des Landes, woher Amini stammt, und weiteten sich schnell auch auf die Hauptstadt Teheran aus. „Die Proteste werden einerseits von der gebildeten urbanen Mittelschicht getragen. Da hat fast schon jede Frau negative Erfahrungen mit der Sittenpolizei gemacht. Einer Sittenpolizei, die unter Präsident Raisi wieder vermehrt in Aktion tritt. Auch Männer unterstützen die Proteste der Frauen. Der Aufruhr hat aber auch einen ethnischen Anstrich. Die nach der Festnahme von der Sittenpolizei gestorbene Mahsa Amini war sunnitische Kurdin – repräsentiert also die Minderheiten im Iran“, erklärt der Tiroler Iran-Experte Walter Posch vom Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement an der Landesverteidigungsakademie Wien. Iranische Streitkräfte haben gestern im Irak nach kurdischen Angaben Gebäude mehrerer kurdischer Gruppen mit Raketen und Drohnen angegriffen. Dabei sollen mindestens neun Menschen getötet worden sein. Irans Innenminister Wahidi hatte zuvor einigen kurdischen Gruppen vorgeworfen, an den regierungskritischen Protesten im Iran beteiligt zu sein.

„Es geht um die Rechte der Frauen. Um das Recht, frei entscheiden zu können, ob das Kopftuch getragen wird oder nicht“, erklärt Posch. Das Regime will in dieser Frage aber keinen Kompromiss eingehen. Und natürlich hat sich laut Posch bei vielen Iranern großer Unmut und Enttäuschung über die Führung und die Unterdrückung angehäuft, auch in Verbindung mit dem wirtschaftlichen Niedergang des Landes. Das Regime fürchtet stets seinen Niedergang und ist alarmiert. „Unmittelbar vor dem Sturz steht das Regime aber wohl nicht, auch wenn vieles möglich ist. Anders als etwa bei der Grünen Bewegung von 2009, als Millionen auf die Straße gingen, fehlt den jetzigen Protesten eine Struktur und politische Unterstützung. Und die Front gegen das Regime ist nicht breit genug“, so Posch.