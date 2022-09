Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Zimmerwiese nötig

Im Vorjahr konnten die Christkindlmärkte in der Altstadt und am Marktplatz aufgrund der Corona-Lockdowns zeitlich nur sehr eingeschränkt stattfinden. Ein Vollbetrieb an diesen Standorten war nur an sieben von 39 Markttagen möglich. Da die Veranstalter somit finanzielle Einbußen hinnehmen mussten, erlässt ihnen die Stadt nun – aliquot für das Jahr 2021 – das Grundüberlassungsentgelt. „In der Maria-Theresien-Straße konnte der Markt erst gar nicht stattfinden, weshalb hier das gesamte Grundüberlassungsentgelt erlassen wird“, führt Vize-BM Johannes Anzengruber (ÖVP) aus.

Die Novelle zur Straßenverkehrsordnung, die mit 1. Oktober in Kraft tritt, soll für Radfahrer viele Erleichterungen bringen. Ob diese „wirklich alle konfliktfrei durchführbar sind“, bezweifelt Vize-BM Markus Lassenberger (FPÖ). Kritisch sieht er vor allem das Rechtsabbiegen bei Rot, das unter bestimmten Voraussetzungen möglich werden soll (die städtischen Ämter prüfen derzeit mögliche Standorte in Innsbruck), ebenso das Nebeneinanderfahren von Radfahrern. Eine klare Verbesserung erkennt Lassenberger hingegen in einer „klugen Sicherheitsmaßnahme“, die in die Novelle integriert worden sei – und zwar im Bezug auf das Vorbeifahren an öffentlichen Verkehrsmitteln in Haltestellen. Gerade in der Museumstraße, wo sich die Öffi-Ausstiegsstellen direkt am Radfahrerstreifen befinden, sei es immer wieder zu brenzligen Situationen gekommen. Diese könnten nun vermieden werden, „weil das Vorbeifahren nur erlaubt ist, wenn die Türen des öffentlichen Verkehrsmittels geschlossen sind und niemand mehr aus- oder einsteigen will“. Hierzu brauche es auch eine städtische Aufklärungskampagne. (TT, md)