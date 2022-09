Schwazer Gemeinderat grenzt Mini-Fraktion nicht aus

Schwaz – Es ist ein Akt der Kollegialität. Aber auch etwas, womit sich der Schwazer Gemeinderat noch nie auseinandersetzen musste. Bei der jüngsten Sitzung wurde über die Entsendung von „Personen mit besonderer Sachkenntnis“ in die Ausschüsse abgestimmt. Während früher zusätzliche Listenmitglieder als Zuhörer in die Ausschüsse mitkommen durften, lässt dies die aktuelle Rechtsgrundlage nicht zu. Das sorgte bereits u. a. in Kufstein und Ellmau für Wirbel in den Gemeindeämtern.