Zentrumsverein „begeistert“ vom neuen Bozner Platz

Innsbruck – Noch heuer werden die Arbeiten für die Neugestaltung des Bozner Platzes beginnen, das erklärte BM Georg Willi gestern in Tirol Live. Schlicht und einfach deshalb, damit die Stadt die Förderungen des Bundes abholen kann. Bis Ende 2023 wird das Projekt dann umgesetzt – am Dienstagabend wurde es in Innsbruck noch einmal öffentlich vorgestellt.