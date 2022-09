Fahrraddieb flüchtete in Innsbruck vor Polizei und stürzte

Innsbruck – Eine Zeugin beobachtete am Mittwochabend, wie zwei Männer vor einem Wohnhaus in Innsbruck Fahrradschlösser aufbrachen und zwei Räder entwendeten. Die Täter wurden von einer Polizeistreife gesichtet und verfolgt. Während ein 23-jähriger Marokkaner sofort stehen blieb und sich stellte, flüchtete der 41-jährige Marokkaner mit dem Fahrrad. Dabei stürzte er gegen einen abgestellten Pkw. Der Mann verletzte sich am Fuß und klagte über starke Schmerzen, teilte die Polizei mit. Er wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die Fahrräder wurden sichergestellt. (TT.com)