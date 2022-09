System unter Druck: Warum Migration wieder Thema ist

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP): neue Grenzkontrollen. © APA

Von Wolfgang Sablatnig

Wien – Vergangene Woche meldeten sich Caritas, Rotes Kreuz, Diakonie, Volkshilfe, Amnesty International und andere Hilfsorganisationen. Sie forderten Sofortmaßnahmen gegen die „Managementkrise in der Grundversorgung“ und beanstandeten einen „Versorgungsengpass zu Lasten schutzsuchender Menschen“. Gleichzeitig vergeht kaum ein Tag ohne Polizeimeldung über einen Aufgriff von Schleppern. Gestern verkündete Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), dass für zehn Tage an der Grenze zur Slowakei wieder kontrolliert wird. Zuvor hatte Tschechien Kontrollen an der slowakischen Grenze angekündigt. Karner sagt, er will eine Ausweichroute für Schlepper verhindern. Kurz: Migration und Asyl sind Thema wie schon lange nicht.

Die Zahlen des Innenministeriums zeigen, dass das System von zwei Seiten unter Druck gerät. Einerseits steigen die Asylanträge. Andererseits müssen auch die Flüchtlinge aus der Ukraine versorgt werden. Sie suchen in der Regel nicht um Asyl an. Plätze in der Grundversorgung brauchen aber auch sie.

Die Zahlen: Bis Ende August haben heuer rund 56.000 Menschen einen Asylantrag gestellt. Für den September gibt das Innenministerium noch keine Zahlen bekannt. Ein weiterer Anstieg sei jedoch zu erwarten. Zum Vergleich: Im ganzen Jahr 2021 waren es knapp 40.000 Asylanträge – und das war bereits eine Zahl, die in den vergangenen 20 Jahren nur 2015 und 2016 übertroffen wurde.

Andreas Babler sieht die Folgen dieser Entwicklung vor der Haustüre. Der Sozialdemokrat ist Bürgermeister von Traiskirchen. In der Stadt südlich von Wien befindet sich das größte Erstaufnahmezentrum Österreichs. Maximal 480 Personen sollten gemäß einer Vereinbarung zwischen Stadt und Innenministerium hier untergebracht sein. Aktuell seien es dreieinhalbmal so viele, berichtet Babler im Gespräch mit der TT. Was er besonders kritisiert: Immer wieder bekämen Menschen am Abend keinen Zugang mehr zum Lager. Sie würden von Freiwilligen aus der Stadt versorgt.

Tatsächlich stößt die Grundversorgung an ihre Grenzen. Aktuell werden 90.000 Menschen versorgt, 83.000 in den Bundesländern, 7000 in Einrichtungen der Bundesbetreuung. Anfang 2022 waren es erst 30.000.

Der große Anstieg ist aber nicht auf Asylwerber zurückzuführen. 57.000 Menschen in der Grundversorgung stammen aus der Ukraine. Verschärft werde dieser Trend dadurch, dass private Quartiergeber zunehmend ihre Unterstützung zurücknehmen, heißt es bei den Hilfsorganisationen. Als Grund dafür nennen Caritas, Rotes Kreuz & Co. mangelnde Unterstützung seitens der öffentlichen Hand.