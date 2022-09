Lkw-Fahrverbot am Tag der Deutschen Einheit

Am Montag gilt ein Lkw-Fahrverbot auf der A12 und der A13.

Innsbruck – Die Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Tirol hat gestern über Beschränkungen im Schwerlastverkehr aufgrund des Feiertages „Tag der Deutschen Einheit“ informiert. Dieses tritt am kommenden Montag, 3. Oktober, um 0.00 Uhr in Kraft und endet um 22 Uhr. In dieser Zeit gilt ein Fahrverbot für Lastkraftwagen und Sattelkraftfahrzeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen und von Lastkraftwagen mit Anhängern, bei denen die Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte beider Fahrzeuge mehr als 7,5 Tonnen beträgt. Das Verbot gilt für Fahrten nach oder über Deutschland, und zwar auf der Brennerautobahn und der Inntalautobahn. (TT)