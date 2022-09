Der Mensch als „Schwachstelle der Technologie“

Wien – Die zunehmende globale Vernetzung bringt viele Vorteile für Menschen und Unternehmen, birgt aber auch eine Reihe von Risiken. „Durch das Internet der Dinge werden bis 2025 mehr als 75 Milliarden Geräte weltweit mit dem Internet verbunden sein. Vom intelligenten Garagentor bis hin zur smarten Zahnbürste – im Zeitalter der Digitalisierung ist unsere heutige Gesellschaft vernetzter denn je“, sagte Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky am Mittwoch vor Journalisten gemeinsam mit dem US-Cybersecurityexperten Ralph Echemendia. Jede neue Anwendung bringe eine Vielzahl an Annehmlichkeiten, könne aber auch zum Einfallstor für Kriminelle werden, warnten Tursky und Echemendia.

Weltweit werden minütlich 2000 Anwender Opfer von Hackerangriffen. Der globale Schaden wird auf rund 1000 Mrd. Euro jährlich geschätzt. In Österreich wurden im Vorjahr 46.179 Fälle von Internetkriminalität zur Anzeige gebracht, ein Plus von 28 Prozent zu 2020. Das „schwächste Element der Technologie“ bleibe der Mensch, sagte Echemendia, der fordert, Cybersecurity „höchste Priorität“ einzuräumen. Tursky ortet die Notwendigkeit eines „gesamtgesellschaftlichen Ansatzes zur Sensibilisierung“ und fordert „digitale Grundbildung für alle Gesellschafts- und Altersschichten“. Das neue Schulfach „digitale Grundbildung“ gehe in die richtige Richtung. „Die Fähigkeiten, mit digitalen Medien, Anwendungen, Informationen und Angeboten umzugehen, sind in unserer Gesellschaft die Grundlage für die Gestaltung des heutigen Lebens. Digital Literacy ist eine Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts“, so Tursky. (ecke)